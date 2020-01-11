Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez kadro dışı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez kadro dışı! - Son Dakika Spor

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez kadro dışı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin transfer listesine yer alan Ricardo Rodriguez, Milan'ın bu hafta oynayacağı Cagliari maçının kadrosuna alınmadı.

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez kadro dışı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin transfer listesine yer alan Ricardo Rodriguez, Milan'ın bu hafta oynayacağı Cagliari maçının kadrosuna alınmadı.


Noel tatili dönüşü idmanlara çıkmadığı gerekçesiyle Sampdoria mücadelesinde de kadro dışı kalan 27 yaşındaki sol bekin, sarı lacivertli ekibe bir adım daha yaklaştığı belirtildi.


Bu sezon Serie A'da yalnızca 5 maçta forma giyen Ricardo Rodriguez, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.


"FENERBAHÇE'DE OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR"


Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıklamıştı.


TRT Spor'a konuşan Di Domenico, İsviçreli futbolcunun geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a geldiğini ve şehri inanılmaz beğenerek burada yaşamayı arzu ettiğini kendisine ilettiğini söylemişti.


İstanbul için 'dünyadaki en güzel şehirlerden birisi' yorumunu yapan oyuncusu Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü de ifade eden Domenico, "Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor" demişti.


Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin olduğunun da altı çizen menajer, Ali Koç'un istemesi durumunda bu pürüzlerin giderilebileceğine dikkat çekmişti.


Di Domenico ayrıca, Ricardo Rodriguez'in Ali Koç için "Dünya üzerinde çok büyük bir öneme sahip başkan ve iş insanı." dediğini de aktarmıştı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Fenerbahçe, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cenk Tosun'un Crystal Palace'a gitmesi sonrası Çebi çıldırdı: Çok sinirliyim
TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak? TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir

Son Dakika Haberleri
15:57 Halide Edip Adıvarspor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
15:56 Akhisarspor pazarlıkta - Son Dakika Spor
15:56 Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den borç yapılandırma açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
15:56 Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika Spor
15:52 Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika Spor
15:28 Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! - Son Dakika Spor
14:20 TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 15:59:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez kadro dışı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]