Son Dakika | Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu
31.01.2021 23:22
Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" denilirken, videoda ise Türk kahvesi görüntüleri dikkat çekti.
-İHA-
Son Dakika Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı