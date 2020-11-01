Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in cenazesi toprağa verildi

01.11.2020 14:13

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kemer için Uncalı Mezarlığı'ndaki mescidin önünde düzenlenen cenaze töreninde, tabutun üzerine Fenerbahçe atkıları konuldu.

Törene Kemer'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve taraftarlar katıldı.

Dilay Kemer'in babası Hasan Kemer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızım son ana kadar 'Güçlüyüm, bu hastalığı yeneceğim.' dedi. Hastalığını yenip, Antalya'da yaşamayı hayal ediyordu." ifadelerini kullandı.

Annesi Serap Sevin de kızının tabutuna son kez sarılarak, "O benim hayatım. O benim pamuklara sardığım bir tanecik meleğim." diye gözyaşı döktü. Dilay'ın babaannesi 80 yaşındaki Zeynep Kemer de torununun tabutuna sarılıp ağladı.

Kemer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Bu arada bir grup Fenerbahçe taraftarı, mezarlığın demir korkuluklarına, "Seni ve mücadeleni asla unutmayacağız Dilay Kemer" yazılı pankart astı.

Sosyal medya paylaşımları duygulandırdı

Dilay Kemer'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarında kullandığı şu ifadeler, okuyanları duygulandırdı:

"İki yıl geçti dört duvar arasında bin bir sıkıntıyla. Şimdi artık kaçırdığım üçüncü ve son yaz olsun lütfen. Umudumuz baki. Bıkmadan, usanmadan soran, dua ettiğini söyleyen herkese bir teşekkürüm olsun. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim.' desem iyi değilim, 'Kötüyüm.' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum."

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in cenazesi toprağa verildi
Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in cenazesi toprağa verildi
Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in cenazesi toprağa verildi
Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in cenazesi toprağa verildi

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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