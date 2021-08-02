Son dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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UEFA'daki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile Finlandiya ekibi Helsinki arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turu maçları Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.

BEKLEYEN TARAF

Fenerbahçe, play-off turunda bu iki rakibin galibiyle oynayacak. Sarı-Lacivertliler seri başı olduğu için Galatasaray'a nazaran daha avantajlıydı.

İlk maç: 19 Ağustos

Rövanş: 26 Ağustos