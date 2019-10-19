Son Dakika Haberleri: Son dakika... Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber!
Son Dakika Spor Son dakika... Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber!

Son dakika... Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber!

2 saat önce

Spor Arena Özel Haber | Süleyman ARATMax Kruse'nin risk edilmeyerek Denizlispor maçını pas geçeceği öğrenildi.

Son dakika... Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber!, System.String[]

Spor Arena Özel Haber | Süleyman ARAT


Max Kruse'nin risk edilmeyerek Denizlispor maçını pas geçeceği öğrenildi.


Bilindiği gibi Pazartesi antrenmanını yarıda bırakan Alman yıldız, Çarşamba ve Perşembe günü yapılan antrenmanlara çıkmanış ve dün ise hafif bir antrenman gerçekleştirmişti.


Bu sabah yapılan antrenmanda da ağrıları tekrar nüksettiği için çalışmada yer almamıştı.


Max Kruse, Denizli'ye götürülmeyecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.


Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'yi yakından tanıyalım...


Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:51 
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