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Son dakika: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Max Kruse'den kötü haber!
6 saat önce
Sakatlıkları düzelmeyen Vedat Muriqi ve Max Kruse, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları düzelmeyen Vedat Muriqi ve Max Kruse, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
beINSPORTS'un haberine göre iki yıldız futbolcu, Malatya deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:26
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