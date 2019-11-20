Son Dakika Haberleri: Son dakika: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Max Kruse'den kötü haber!
Son Dakika Spor Son dakika: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Max Kruse'den kötü haber! - Son Dakika Spor

Son dakika: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Max Kruse'den kötü haber!

6 saat önce

Sakatlıkları düzelmeyen Vedat Muriqi ve Max Kruse, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Max Kruse'den kötü haber!, System.String[]

Sakatlıkları düzelmeyen Vedat Muriqi ve Max Kruse, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.


beINSPORTS'un haberine göre iki yıldız futbolcu, Malatya deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:26 
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