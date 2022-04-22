SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı

22.04.2022 22:25

SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldıSelçuk BAŞAR/RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Miguel Crespo ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı

Selçuk BAŞAR/RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Miguel Crespo ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Miguel Crespo saha kenarına alındı. Crespo, kontrol amaçlı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcunun hastanede kontrolleri sürüyor.

SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Miguel, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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