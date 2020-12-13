Son Dakika | Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
13.12.2020 18:44
Son dakika haberine göre Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, başarısını verdiği selamla Türk askerine hediye etti.
Mersin
'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan
, paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, başarısını verdiği selamla Türk askerine hediye etti.
Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı. Aynı branşta Ukraynalı atlet Petro Pakhniuk 2'nci olarak gümüş, Litvanyalı Robert Tvorogal ise 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Madalya töreninde Türk Bayrağı ile foto muhabirlerine poz veren Arıcan, şampiyonluğunu asker selamı vererek askerlere hediye etti.Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzandı.
- Mersin
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