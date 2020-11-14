Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı ile 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından ilçe genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve ilgili kurum yetkilileriyle denetimlere katılarak, uyarılarda bulundu.

Arslanköylü, maske, hijyen, sosyal mesafe, 65 yaş kısıtlaması ve sigara içme yasağına ilişkin denetim gerçekleştirdi.