Son dakika: Ferizli'de sokağa çıkma kısıtlaması denetlendi - Son Dakika

Son dakika: Ferizli'de sokağa çıkma kısıtlaması denetlendi
30.11.2020 11:05
Son dakika haber... Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Uygulamanın başlaması ile cadde ve sokaklara sessizlik hakim olurken, ilçedeki iş yerleri kapatıldı.
İlçe Emniyet Amirliği Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından durdurulan vatandaşlardan evrakları bulunmayan ya da eksik olanlara adli para cezası kesildi.
Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma tarafından yapılan denetimlerde olumsuz bir durum yaşanmadığını belirterek, kısıtlamaya dikkat etmelerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
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