Son dakika: Fethiye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika: Fethiye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

09.05.2022 10:45
Son dakika: Fethiye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Fethiye ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fethiye ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki apartmanın depo olarak kullanılan çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangının, çatıda bulunan baz istasyonundan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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İtfaiye, Fethiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fethiye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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