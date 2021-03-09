Son dakika... Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mustafa Ümit Tekmanlı'nın, 7 Mart'ta aralarında borç meselesi bulunan kişilerce darbedilip özel bir hastane önüne bırakıldığı iddia edilmişti. Tekmanlı, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan O.İ. ve S.K. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. U.K, C.E. ile K.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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