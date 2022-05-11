Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

11.05.2022 12:17
Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'den 8 Mayıs'ta 289 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Organizatör oldukları iddiasıyla H.K, A.G. ile hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılmış ve yargılanmaları devam eden İ.H.A, İ.K, A.H. ve S.D. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İ.H.A. ile İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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Fethiye, Mayıs, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Fethiye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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