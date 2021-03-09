MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü - Son Dakika

Fethiye'de korkunç kaza: 5 ölü
FETHİYE- Antalya Karayolu'nda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu'nun Yakabağı mevkisinde 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlerin aynı aileden oldukları ileri sürülürken, kaza yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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