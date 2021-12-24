Son dakika! FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ayrıldığı erkek arkadaşı Semih Sayın (40) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Derya Gül (35) memleketi Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, iki gün önce saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Semih Sayın ile bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı Derya Gül arasında barışma tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. 2 çocuk annesi Derya Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkıp 50 metre ilerideki otomobiline binen Sayın, tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Semih Sayın da kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Derya Gül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öldürülen Derya Gül'ün cenazesi uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi. Gül, için bugün Kayseri'de Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Derya Gül, kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.