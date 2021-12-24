Üye Girişi
Son dakika! FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika! FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

24.12.2021 15:31

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ayrıldığı erkek arkadaşı Semih Sayın (40) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Derya Gül (35) memleketi Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ayrıldığı erkek arkadaşı Semih Sayın (40) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Derya Gül (35) memleketi Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, iki gün önce saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Semih Sayın ile bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı Derya Gül arasında barışma tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. 2 çocuk annesi Derya Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkıp 50 metre ilerideki otomobiline binen Sayın, tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Semih Sayın da kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Derya Gül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öldürülen Derya Gül'ün cenazesi uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi. Gül, için bugün Kayseri'de Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Derya Gül, kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika! FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika! FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika! FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

YORUMLAR
500

Fethiye, Kayseri, Cenaze, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi         
16:26
Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti         
16:10
Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu         
14:32
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
16:10 Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti
16:08 Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu
15:58 Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:49 "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
15:26 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili çarpıcı sorular: Neden izin verdiniz?
15:15 Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş
15:14 Ünlü fast-food zincirinde skandal olay!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 16:31:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement