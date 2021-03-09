Son dakika! Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3) - Son Dakika

Antalya karayolunun Yakabağı mevkisinde yabancı plakalı TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin Ayşe İkiz, damadı Savaş Alaca, kızı Ümmühan Alaca, torunu Emir Alaca ile ağabeyi Mehmet Serter olduğu öğrenildi. Savaş Alaca ve ailesinin Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde, Ayşe İkiz'in Kalkan Mahallesi'nde, Mehmet Serter'in de Bezirgan Mahallesi'nde oturduğu belirlendi.

KAZA HASTA ZİYARETİ DÖNÜŞÜ OLDU

Bu arada kazanın hasta ziyaret dönüşü meydana geldiği ortaya çıktı. Otomobilde yaşamını yitiren Ayşe İkiz'in diğer çocuğundan olan torununun Fethiye 'de bir hastanede ameliyat geçirdiği ve ailenin hasta ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan Ayşe İkiz'in yaklaşık 1 yıl önce eşini şeker hastalığından, kardeşi Mehmet Serter'in de eşini aynı dönemde kanser hastalığından kaybettiği belirtildi.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),