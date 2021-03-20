Son dakika! Fethiye'de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi - Son Dakika

Son dakika! Fethiye'de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi

20.03.2021 15:21
Son dakika! Fethiye'de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi, System.String[]

Son dakika habere göre Fethiye'de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman...

Fethiye'de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soydemir, Deniz Ticaret Odası Başkanı Mehmet Eskici, Çalış Derneği Başkanı Mete Ay, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, TÜRSAB Batı Akdeniz Başkanı Özgen Uysal, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi temsilcisi Musa Ünsal, YDA Dalaman Havalimanı temsilcisi Orçun Songur, Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ve Fethiye'de çalışmaları yürüten firma yetkilileri ile bir araya geldi. Ülgen toplantıda bölgede yürütülen ve yeni sezon için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Fethiye'nin marka değerini yükseltmek için çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün Fethiye'de ki yatırımlara büyük önem verdiğini belirten, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülken "Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de olumsuzluklar yaşandı. Bu yıl ise yapılan düzenlemeler nedeniyle sektörün beklentisi büyük. Fethiye'de ülkemizdeki turizmin önemli bir noktasını oluşturuyor. Yaptığımız çalışmaları sezona olumsuz etki yaratmayacak şekilde planlıyoruz. Amacımız bölgedeki çalışmaları Fethiye'ye yakışır şekilde yaparak marka değerini yükseltmek.2014 yılından bugüne kadar Fethiye'de 72 milyonu kanalizasyon, 6 milyonu da içme suyu olmak üzere 78 milyonluk yatırım yapıldı.

Yatırımlar bölgenin ihtiyaçlarına göre devam edecek. Yatırımlar günü kurtarmak için değil, geleceği düşünerek planlandı. Hem yerel halkımızın hem de ziyaretçilerin sorun yaşamayacağı şekilde planladığımız projelerle yaz nüfusu oldukça artan bölgemizde altyapı konusunda sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülken, şu anda Hisarönü Ovacık bölgesinde yürütülen çalışmaların hızla ilerlediğini, 15 Mayıs'a kadar bölgedeki ana yollarda yapılan çalışmaların tamamlanarak üst yapılarının düzenleneceğini belirtti.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, bölgedeki halk ve işletmecilerin görüşlerinin alınarak ortak akılla yürütülen çalışmalar nedeniyle Ülgen'e teşekkürlerini iletirken, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da yapılan toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise yapılan toplantı ve bilgilendirmenin hem kendileri hem de sezon için hazırlıklarını sürdüren işletmeler için önemli olduğunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Fethiye'de yaptıkları hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirttiler. - MUĞLA

Son dakika! Fethiye'de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi
Son dakika! Fethiye'de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi
Son dakika! Fethiye'de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi

Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Fethiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Fethiye'de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Rize attı, GS TV spikeri kendinden geçti! Gole verdiği reaksiyon sosyal medyada olay oldu Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar         
15:36
Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı         
15:18
Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım         
15:05
4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var         
14:44
Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim         
14:12
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti         
11:51
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 16:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Fethiye'de STK temsilcilerine yatırım bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei