- Fethiye'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

- Fethiye'de trafik kazası: 6 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye - Kayaköy yolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre Fatma G.'nin kullandığı 48 T 3222 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen Derya B. yönetimindeki 48 JR 556 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Fatma G.'nin kullandığı ticari takside yolcu olarak bulunan, Emma Louıse B., Devereaux Ellen J., Necla K. ile diğer otomobilde bulunan Remzi T. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiyedeki Hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.