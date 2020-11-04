Fethiye'deki "Hayalet köy"ün tarihi kiliseleri restore edilecek - Son Dakika

Fethiye'deki "Hayalet köy"ün tarihi kiliseleri restore edilecek

04.11.2020 11:01

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 97 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy'deki tarihi kiliseler, restore edilecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 97 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy'deki tarihi kiliseler, restore edilecek.

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy ören yeri, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Ören yerindeki yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller ziyaretçileri, tarihte yolculuğa çıkarıyor. Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan projeyle Kayaköy'deki kiliseler restore edilerek turizme hizmet edecek.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayaköy'ün yerleşim planı ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Son yıllarda reklam filmi, müzik kliplerine ev sahipliği yapan Kayaköy'ün, her geçen gün tanınırlığının arttığını anlatan Bingöl, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün üzerinde durduğu Kayaköy'deki kilise yapıları tadilata alınacak. Ören yerinde, ziyaretçiye görsellik sunan yapıların başında kiliseler gelmektedir. Müdürlüğümüzce hazırlanan restorasyon projesi, koruma kurulundan onaylandıktan sonra Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edilecek." diye konuştu.

Kayaköy'e restorasyon çalışmalarının ardından ilgi artacak

Muğla'nın tarihi açıdan eşsiz eserlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bingöl, zamana yorgun düşen eserlerin aslına uygun olarak turizme kazandırılacağını dile getirdi.

Bingöl, tatil için Türkiye'yi tercih eden turistlerin özellikle tarihi alanları gezdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kayaköy'ü geçen sene 99 bin, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla da yaklaşık 38 bin kişi ziyaret etti. Restorasyon çalışmalarının ardından Kayaköy daha çok ilgi çekecek. Terk edilen kentte kullanıldığı dönemde her biri 50 metrekareden büyük olmayan manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan yaklaşık 400 ev bulunuyor. Mimari açıdan da insanların ilgisini çeken kentte, ayrıca evlerin arasına serpiştirilen çok sayıda şapel, 2 büyük kilise, bir okul ile bir gümrük binası yer alıyor."

Fethiye'deki Hayalet köy ün tarihi kiliseleri restore edilecek
Fethiye'deki Hayalet köy ün tarihi kiliseleri restore edilecek
Fethiye'deki Hayalet köy ün tarihi kiliseleri restore edilecek
Fethiye'deki Hayalet köy ün tarihi kiliseleri restore edilecek

Restorasyon, Kayaköy, Fethiye, Hayalet, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Fethiye'deki 'Hayalet köy'ün tarihi kiliseleri restore edilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor         
10:53
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı         
10:28
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi         
10:21
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak         
09:00
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:43:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fethiye'deki "Hayalet köy"ün tarihi kiliseleri restore edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei