Fethiye'deki "Hayalet köy"ün tarihi kiliseleri restore edilecek - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 97 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy'deki tarihi kiliseler, restore edilecek.

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy ören yeri, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Ören yerindeki yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller ziyaretçileri, tarihte yolculuğa çıkarıyor. Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan projeyle Kayaköy'deki kiliseler restore edilerek turizme hizmet edecek.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayaköy'ün yerleşim planı ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Son yıllarda reklam filmi, müzik kliplerine ev sahipliği yapan Kayaköy'ün, her geçen gün tanınırlığının arttığını anlatan Bingöl, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün üzerinde durduğu Kayaköy'deki kilise yapıları tadilata alınacak. Ören yerinde, ziyaretçiye görsellik sunan yapıların başında kiliseler gelmektedir. Müdürlüğümüzce hazırlanan restorasyon projesi, koruma kurulundan onaylandıktan sonra Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edilecek." diye konuştu.

Kayaköy'e restorasyon çalışmalarının ardından ilgi artacak

Muğla'nın tarihi açıdan eşsiz eserlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bingöl, zamana yorgun düşen eserlerin aslına uygun olarak turizme kazandırılacağını dile getirdi.

Bingöl, tatil için Türkiye'yi tercih eden turistlerin özellikle tarihi alanları gezdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kayaköy'ü geçen sene 99 bin, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla da yaklaşık 38 bin kişi ziyaret etti. Restorasyon çalışmalarının ardından Kayaköy daha çok ilgi çekecek. Terk edilen kentte kullanıldığı dönemde her biri 50 metrekareden büyük olmayan manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan yaklaşık 400 ev bulunuyor. Mimari açıdan da insanların ilgisini çeken kentte, ayrıca evlerin arasına serpiştirilen çok sayıda şapel, 2 büyük kilise, bir okul ile bir gümrük binası yer alıyor."