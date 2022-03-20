Fethiye'deki yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Fethiye'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.10 sıralarında Göcek mahallesinde çıktı. Kısa sürede olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 22 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 treyler ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Arazinin sarp, havanın da rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmaları zor şartlarda sürdürülürken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye geldi. Bu arada yangının çıkış sebebinin de araştırıldığı belirtildi.