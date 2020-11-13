Son dakika: Fethiyespor'da koronavirüs vakaları

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Fethiyespor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Ceyhanspor maçı öncesi 4 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 4 futbolcumuz ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın ve personelimizin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokol gereği başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.