Son dakika: Fethiyespor'da koronavirüs vakaları
13.11.2020 14:01
Gelen son dakika haberine göre MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Fethiyespor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Ceyhanspor maçı öncesi 4 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Fethiyespor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Ceyhanspor maçı öncesi 4 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 4 futbolcumuz ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın ve personelimizin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokol gereği başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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