Son dakika! Fetih Hareketi: BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, BAE'nin Filistin davasına karşı dini,... - Son Dakika

Fetih Hareketi: BAE ile İsrail 'in normalleşme anlaşması, BAE'nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:51

Kaynak: AA

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu

Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi

Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu