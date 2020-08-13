Son dakika! Fetih Hareketi: BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, BAE'nin Filistin davasına karşı dini,...
Son dakika gelişmesine göre Fetih Hareketi: BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, BAE'nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor.
Fetih Hareketi: BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, BAE'nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:51
Kaynak: AA
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