Son dakika... FETÖ bahanesiyle 10 yıllık birikimini çaldılar - Son Dakika

Tokat'ta 6 çocuk annesi yaşlı kadın, FETÖ iddiası ile kendisini arayan dolandırıcılara 10 yıllık birikimi olan 20 bin lirasını kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilere 5 adet tam altın ve 4 bin 400 TL parasını kaptıran 74 yaşındaki Emine Çınar, dolandırıldığını anlayınca polisten yardım istedi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Şubesi ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, aynı gün şahısları para ve altınlarla birlikte yakaladı. Karşıyaka Polis Merkezi Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alınan İ.B. (42) ve A.A. (26) isimli zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

"Beynimi yıkadılar"

1'i engelli 6 çocuk annesi Emine Çınar, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şahısların T.C. numarasının FETO'ye verilerek hırsızlık yapılmış olduğunu söyleyerek korkuttuklarını kaydetti. Bu hırsızlık olayından kurtulmak için evindeki ziynet eşyaları ve paraları isteyen kişilere verdiğini belirten Çınar, dolandırıldığını fark edince polise haber verdiğini söyledi. Yaşlı kadın biranda beyninin yıkandığını, doğru karar veremediğini belirterek, "Rabbim böyle tuzağa da kimseyi düşürmesin. Benim beynimi yıkadılar. Aldıkları engelli çocuğumun fitre parasıydı. 10 yıldır biriktiriyordum. Bakım parası alıyorum sadece, başka da bir gelirim yok" dedi.

Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt ise hiçbir polis, asker, hakim ve savcının kişilerden para istemeyeceğine dikkat çekerek, "Eğer bu unvanla para istiyorlarsa sizden kesinlikle bunlar dolandırıcıdır. Bizlerin ricası bu tür olaylara karşı vatandaşlarımızın daha duyarlı olması. Şüphelendikleri durumlarda ise 155 polis ihbar hattını aramaları" diye konuştu. - TOKAT