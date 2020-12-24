Son dakika: FETÖ'cü emniyet müdürü "altın nesil"den çıktı - Son Dakika

Son dakika: FETÖ'cü emniyet müdürü "altın nesil"den çıktı

24.12.2020 12:09
Son dakika: FETÖ'cü emniyet müdürü

Son dakika haberleri: FETÖ üyesi olmak suçundan aranırken Ümraniye'de gizlendiği gaybubet evinde yakalanan eski emniyet müdürü Naci Özmen'in örgütün "altın nesli" olarak adlandırılan yapılanma içerisinde olduğu ortaya çıktı.

FETÖ üyesi olmak suçundan aranırken Ümraniye'de gizlendiği gaybubet evinde yakalanan eski emniyet müdürü Naci Özmen'in örgütün "altın nesli" olarak adlandırılan yapılanma içerisinde olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın güvenlik uzmanlarından aldığı bilgilere göre Naci Özmen, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in prenslerinden olduğu biliniyor. Kahramanmaraş doğumlu, Emniyet Genel Müdürlüğü eski başmüfettişi olan FETÖ'cü Özmen'in 2016 yılında KHK ile görevden alındığı belirtildi. FETÖ'nün yazışma programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Özmen'in, uzun süredir gizlendiği gaybubet evinde itirafçıların verdiği bilgiler üzerine yakalandığı belirtildi.

FETÖ ELEBAŞININ PRENSLERİNDEN

FETÖ'nün devlete sızma planında emniyet ve yargı için özel olarak yetiştirilen üyeleri, örgüt elebaşı tarafından "altın nesil" olarak adlandırılıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bu yapılanmada görev alanlara ayrıcalık tanınmasını istediği, eğitimleri ve gizli kalmaları için özel talimat verdiği belirtiliyor. Örgüt içerisinde FETÖ elebaşının "prensi" olarak bilinen emniyet müdürü Naci Özmen'in gizlendiği gaybubet evinin, örgütün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan üyeleri tarafından verildiği belirtildi.

GÜLEN'E ŞİİR YAZDI

FETÖ üyesi Naci Özmen'in evinde yapılan aramalarda, elebaşı Fetullah Gülen'e "cancazım" diye hitap ettiği kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi. 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Özmen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Ümraniye, Nesil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: FETÖ'cü emniyet müdürü 'altın nesil'den çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı
Kasım ayında verilen 1.009 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 34 bin kişiye iş imkanı doğacak Kasım ayında verilen 1.009 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 34 bin kişiye iş imkanı doğacak         
12:08
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti         
11:37
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı         
10:59
İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı         
10:50
Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale         
10:35
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi         
10:15
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:14
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 12:19:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: FETÖ'cü emniyet müdürü "altın nesil"den çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei