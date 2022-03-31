Son dakika haberi! FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ABD'Lİ, ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE 200 BİN DOLAR DAĞITMIŞ - EK - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ABD'Lİ, ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE 200 BİN DOLAR DAĞITMIŞ - EK

31.03.2022 11:42

Son dakika haberi: MERSİN merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilen biri ABD'li, 12 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilen biri ABD'li, 12 şüpheli gözaltına alındı. ABD uyruklu şüphelinin, ailelere toplam 200 bin dolar dağıttığı belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen biri ABD uyruklu, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Mersin, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇLA YOLA ÇIKIP, DAĞITMIŞ

Yapılan aramalarda 2 adet bir dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, çok sayıda elle yazılı doküman ile dijital materyale el konuldu. İstanbul'da gözaltın alınan ABD uyruklu şüphelinin, cezaevindeki FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine toplam 200 bin dolar dağıttığı tespit edildi. Şüphelinin EFT işlem yoluyla ABD'den bizzat hesabına yönlendirilen paraları, İstanbul-Mersin arasında araçla yola çıkarak, güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı bildirildi.

Son dakika haberi! FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ABD'Lİ, ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE 200 BİN DOLAR DAĞITMIŞ - EK
Son dakika haberi! FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ABD'Lİ, ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE 200 BİN DOLAR DAĞITMIŞ - EK
Son dakika haberi! FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ABD'Lİ, ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE 200 BİN DOLAR DAĞITMIŞ - EK

YORUMLAR
500
Covid-19 aşısı nedeniyle ölen kadının ailesine '200 bin dolar' tazminat ödenecek Covid-19 aşısı nedeniyle ölen kadının ailesine '200 bin dolar' tazminat ödenecek Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kişinin ailesine 200 bin dolar tazminat! Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kişinin ailesine 200 bin dolar tazminat!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ABD'Lİ, ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE 200 BİN DOLAR DAĞITMIŞ - EK - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Vali Yerlikaya İstanbul'da beklenen 9 büyük afet riskini açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz
12:40 Faruk Çelik, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
12:20 Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:47:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ABD'Lİ, ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE 200 BİN DOLAR DAĞITMIŞ - EK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement