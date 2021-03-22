FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla arandığı sırada Ankara'da saklandığı evde yakalanan eski istihbaratçı Albay Arif Yekebaş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan firari Arif Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda uzun yıllar görev yaptığı öğrenilen şüpheli Yekebaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Yekebaş, savcılık sorgusunun adından tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.