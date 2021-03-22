Son Dakika | FETÖ'den gözaltına alınan firari eski albay tutuklandı
22.03.2021 13:04
Son dakika haberi: FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla arandığı sırada Ankara'da saklandığı evde yakalanan eski istihbaratçı Albay Arif Yekebaş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla arandığı sırada Ankara'da saklandığı evde yakalanan eski istihbaratçı Albay Arif Yekebaş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan firari Arif Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda uzun yıllar görev yaptığı öğrenilen şüpheli Yekebaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Yekebaş, savcılık sorgusunun adından tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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