FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e 22,5 yıl hapis istemi - Son Dakika

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e 22,5 yıl hapis istemi
18.06.2021 16:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fetullah Gülen'in talimatı ile yurt dışına kaçan ve MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alınmış, Pensilvanya'daki kamp ve öğrenci yapılanmalarına ilişkin itiraflarda bulunan Gülen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemişti. - ANKARA
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