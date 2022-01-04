Son dakika... FETÖ 'NÜN ADLİYE YAPILANMASINA 2. DALGA OPERASYONU - Son Dakika

FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli Tokat, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Bursa, Amasya olmak üzere 7 ilde eş zamanlı 2. dalga operasyonu düzenledi. Operasyonda 2'si aktif zabıt katibi, 8'i aktif gardiyan,1'i aktif icra müdür yardımcısı,1'i aktif bilgisayar işletmeni ve 3 şüpheli toplamda 15 aktif adliye ve cezaevi çalışanı ile 4'ü daha önce KHK ile ihraç edilmiş toplamda 19 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı