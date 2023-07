Son dakika! FETÖ'nün askeri öğrencilerle dünyaca ünlü oyunda kurduğu iletişim iddianamede

KONYA'da, savcılıkça yürütülen FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik soruşturmada, geçen yıl gözaltına alınan ve itirafçı olan eski askeri lise öğrencisi Y.H.'nin ifadesiyle terör örgütünün, askeri öğrenciler ile 'Clash Of Clans' adlı oyundaki mesaj odalarında irtibata geçip, talimat verdiği ortaya çıktı. Y.H., ifadesinde, "Oyunda mesajlaşma odaları vardı. Buradan mesajlaşarak görüşüyorduk. Bu şekilde tedbir uygulanıyordu. 2014 yılında oyun üzerinden haberleşmeye başladık. Bu oyun çıktıktan sonra ankesörlü telefonları kullanmamaya başladık" dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen yıl gözaltına alınan ve itirafçı olan eski askeri lise öğrencisi Y.H.'nin iddianamede yer alan ifadesiyle terör örgütünün haberleşme yöntemi deşifre oldu. Y.H.'nin ifadesi, 'ByLock' adlı gizli haberleşme sistemi ve ankesörlü telefonla ardışık olarak aranmaların dışında örgütün dünyaca ünlü oyun üzerinden de haberleştiğini ortaya çıkardı. Kuleli Askeri Lisesi'ni 2012- 2013 eğitim ve öğretim yılında kazanan, 2016'ya kadar burada askeri öğrenci olan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile okuldan atılan Y.H., geçen yılın Ekim ayında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındığında 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanıp, itirafçı oldu.

DERSE ÇAĞIRMIŞLARİddianameye göre, FETÖ/PDY ile nasıl tanıştığını anlatan Y.H., ilkokulda 2008- 2009 eğitim ve öğretim yılı sonunda karnelerin dağıtıldığı gün okuldaki arkadaşlarının elinde top gördüğünü, nereden aldıklarını sorduğunda ise dershanenin takdir alan öğrencilere top hediye ettiğini öğrendiğini, bunun üzerine top almak için belirtilen dershaneye gittiğini söyledi. M.K., burada sohbet sırasında asker olmak istediğini söyleyince görevlinin 2009- 2010 eğitim ve öğretim yılında kendisine telefonla ulaşıp, zeki öğrencileri ders için çağırdığını söylediğini ve okulunun karşısındaki öğrencilere verilen derslere katılarak FETÖ/PDY ile tanıştığını belirtti. ASKERİ LİSE SINAVLARI İÇİN SORULARIN OLDUĞU KİTABI VERMİŞLERY.H., ifadesinin devamında, girecekleri askeri lise sınavlarının sorularının kendisine verildiğini belirterek, "2011-2012 yılı eğitim ve öğretim dönemi yarıyıl tatilinde bizim gurubun tamamı askeri liselere girmek istediği için bizlere askeri okullar sınavlarında çıkmış soruların olduğu yeşil renkli 200-250 sahifelik bir kitap verdiler ve bu kitaptaki soruların işimize çok yarayacağı gibi sözler söylediler. Bu kitabın içinden sorular seçerek deneme haline getirilmiş kitapçıklar verdiler. Bu soruları çözmemizi istediler. Biz de bu soruları çözdük. Bu dönemde askeri okullara hazırlanmamız için daha çok üstümüze düşmeye başladılar. Askeri sınavların zamanını iyice yaklaştıkça deneme sayılarını artırdılar. Bu denemelere daha fazla önem veriyorlardı. Sınava girdiğimde, soruların büyük çoğunluğu, bize örgüt adına faaliyet gösteren evde yaptıkları deneme sınavlarında sorulan sorularla aynıydı. Ben iyi bir askeri lise puanı alarak tüm askeri liselere girmeye hak kazandım. Ben de İstanbul 'da bulunan Kuleli Askeri Lisesi'ni tercih ederek buranın mülakatlarına girmeye hak kazandım" diye konuştu. 'CLASH OF CLANS' SONRASI ANKESÖRLÜ TELEFONLARI BIRAKMIŞLARY.H., askeri lisede okurken, 'Clash Of Clans' adlı dünyaca ünlü oyun üzerinden 'örgüt ağabeyi' ile haberleştiklerini söyledi. Y.H., "Askeri lisenin 10'uncu sınıfında 'Musap' kod isimli 'örgüt ağabeyi' ile 'Clash Of Clans' isimli bilgisayar oyununun içinde mesajlaşma odaları vardı. Buradan mesajlaşarak görüşüyorduk. Klasik bir oyundu. Bu şekilde tedbir uygulanıyordu fakat yaşımızın küçük olmasından dolayı neden böyle yapıldığını anlayamamıştık. Örgüt adına faaliyet gösterilen evlerde toplantı olduğunda cep telefonları kapatılıp, girişte bırakılıyordu. Askeri liseye giderken 'örgüt ağabeyi' ile buluştuğumuzda da cep telefonlarını kapatmamızı istiyorlardı. 2014 yılında 'Clash Of Clans' isimli oyun üzerinden haberleşmeye başladık. Bu oyun çıktıktan sonra ankesörlü telefonları kullanmamaya başladık" dedi.

