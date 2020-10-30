FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede - Son Dakika

FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede

30.10.2020 11:03

Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "ceza infaz koruma memurları yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında operasyonel hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle yaklaşık 500 infaz koruma memuruyla irtibat sağlayıp bir araya geldikleri tespit edilen 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, iki gün önce Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında ihraç edilmiş vergi müfettişi ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan bir infaz memurunun da bulunduğu öğrenilmişti.

FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede
FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede
FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede
FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü, Tekirdağ, İnfaz, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyede - Son Dakika

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