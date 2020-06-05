Son dakika... FETÖ'nün firari sözde "Konya Bölge Sorumlusu" Nevşehir'de yakalandı
Son dakika 3. sayfa haberine göre FETÖ/PDY terör örgütünün firari sözde Konya bölge imamı, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
FETÖ/PDY terör örgütünün firari sözde Konya bölge imamı, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
FETÖ terör örgütünün sözde Konya bölge imamı olduğu iddiasıyla Konya adli makamları tarafından yakalama kararı ile aranan Nevşehir nüfusuna kayıtlı Ö.Ç. ve Yozgat adli makamlarınca aranan eşi E.Ç. Nevşehir'de gizlenmiş oldukları evde yakalanarak gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ev aramasında farklı isimlere ait kimlik ve ehliyetler, bir miktar para ve ziynet eşyası ile şüpheli şahıslara ait olduğu değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ'nün sözde Konya Bölge İmamı Ö.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken eşi E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:33 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... FETÖ'nün firari sözde 'Konya Bölge Sorumlusu' Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu