Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA - Son Dakika

Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA
06.11.2020 10:54
Son dakika haberi... Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyon Yakalanan zanlılar Operasyonda ele geçirilen kitap ve paralar ANKARA - MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyon
Yakalanan zanlılar
Operasyonda ele geçirilen kitap ve paralar ANKARA - MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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