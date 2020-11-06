Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA - Son Dakika

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyon

Yakalanan zanlılar

Operasyonda ele geçirilen kitap ve paralar ANKARA - MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.