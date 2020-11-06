Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA - Son Dakika

Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA

06.11.2020 10:54

Son dakika haberi... Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyon Yakalanan zanlılar Operasyonda ele geçirilen kitap ve paralar ANKARA - MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyon

Yakalanan zanlılar

Operasyonda ele geçirilen kitap ve paralar ANKARA - MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA
Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA
Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA
Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Operasyon, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... FETÖ'nün gaybubet evine operasyon -ANKARA - Son Dakika


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