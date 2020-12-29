FETÖ'nün güncel talebe yapılanması soruşturması tamamlandı - Son Dakika

FETÖ'nün güncel talebe yapılanması soruşturması tamamlandı

29.12.2020 19:12
FETÖ'nün güncel talebe yapılanması soruşturması tamamlandı, System.String[]

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) güncel talebe yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) güncel talebe yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında "örgütü diri tutmak için" üniversite öğrenci evleriyle faaliyetlerine devam ettiği ifadesi dikkat çekti. Aralarında öğrenci yapılanması sorumlularının da bulunduğu 36 şüpheli hakkında örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis istendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki güncel öğrenci yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 172 sayfalık iddianamede, 16'sı tutuklu, 11'i hakkında adli kontrol uygulanan ve 2 Türkmenistan uyruklu şüpheliler ile aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullananların da bulunduğu 36 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

İDDİANAMEDE ÇARPICI İFADELER: "YENİ 15 TEMMUZ SÜRECİNE ZEMİN HAZIRLAMAYA ÇALIŞTILAR"

İddianamede, "şüphelilerin özellikle Kağıthane'de örgütün güncel talebe yapılanması içerisinde yer alan evlerde örgütsel gizliliğe üst seviyede dikkat ederek ve çoğu kod isim kullanarak kaldıkları, örgüt içerisinde "Işık evleri" denilen bu evlere çağırdıkları, bu evlere yerleştirdikleri, örgüte mensubiyeti ve bağlılığı üst düzeyde olan, ailelerinin örgüt geçmişi olan, zeki, İstanbul'da üniversite kazanıp gelen genç çocukları "altın nesil" adı altında yetiştirerek yeni bir 15 Temmuz sürecine zemin hazırlamaya çalıştıkları" vurgulandı.

"ÖRGÜT ÖĞRENCİ EVLERİYLE FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ"

İddianamede, şüpheliler 'Mert' kod Mehmet C., 'Akın' kod Muhammed E. G., 'Yusuf' kod Mustafa A., 'Mustafa' kod Sinan U., 'Ali' kod Osman A. ve firari 'Orhan' kod Osman K.'nın örgütün güncel talebe yapılanması içerisinde örgüt evlerinin koordinasyonunu, örgüt evlerinin kira ve faturalarının ödenmesi, örgütsel videolar izlenmesi, Telegram, Flipboard ve Lithium gibi internet tabanlı programlar üzerinden örgüte müzahir kitapların okunması, örgüte öğrenci kazandırılması, Falcon benzeri programlar kullanılarak talimatların iletilmesinden sorumlu oldukları anlatıldı. İddianamede, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bilhassa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kendisine yönelik girişilen haklı ve özverili mücadeleye rağmen örgütü diri tutmak, örgüt elemanlarını konsolide etmek, örgütün çözülmesini veya dağılmasını engellemek adına özellikle güncel öğrenci evleri ile de hiç durmaksızın faaliyetlerine devam ettiği görülmüştür" ifadeleri dikkat çekti.


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, İddianame, 15 Temmuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün güncel talebe yapılanması soruşturması tamamlandı - Son Dakika


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