Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında, 12 şüpheli itirafçı oldu - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen 44 şüpheli hakkında 2 Mart'ta gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 26 ilde yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandı. Sorgu sırasında şüphelilerden 12'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis ettiği öğrenilen 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 15 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 17 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.