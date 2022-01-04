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Son dakika! FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika! FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

04.01.2022 09:11

Edinilen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan Ankara merkezli operasyonlar kapsamında 40 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Son dakika! FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı
Son dakika! FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı
Son dakika! FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı - Son Dakika
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