Son dakika haberleri! FETÖ'nün karargahı "Pinhan Restoran" davasında karar - Son Dakika
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Son dakika haberleri! FETÖ'nün karargahı "Pinhan Restoran" davasında karar

20.07.2022 11:45

Son dakika haberler: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin faaliyetlerini yürüterek karargah olarak kullandığı "Pinhan Restoran"a ilişkin 39 sanıklı dava karara bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin faaliyetlerini yürüterek karargah olarak kullandığı "Pinhan Restoran"a ilişkin 39 sanıklı dava karara bağlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 24 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Tarafların avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Fatih Aslan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklardan, Fikret Birdal ve Özcan Saf'ı "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl hapse mahkum eden heyet, aynı suçtan sanıklar İbrahim Gözütok ve Mehmet Bektaş'ı 2 yıl altışar ay, İsrafil Gözütok, Uğur Akkoç, Salih Aydın ve Hızır Güngör'ü ise üçer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, firari sanıklar restoran sahiplerinden Ahmet Çelik ve Ali Çelik'in yanı sıra Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Ferhan Cahit Merter, Mehmet Barut, Murat solmaz, Orhan Keskin, Ömer Barut, Ömer Çelik, Vedat Köprücü ve Veysi Barut'un dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Sanıklardan 18'inin tüm suçlardan beraatine karar veren heyet, Pinhan Restoran'ın da aralarında bulunduğu 4 şirkete müsaderesine ve bu şirketlerdeki kayyum tedbirlerinin hüküm kesinleşinceye kadar devamını karara bağladı.

Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 11 Ocak 2022'deki duruşmada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, Maltepe sahilindeki Pinhan Restoran isimli iş yerinin FETÖ tarafından karargah olarak kullanıldığı, örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, himmet ve gelirlerin şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu bir yer olduğu anlatılmıştı.

Mütalaada, 12 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", 5 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanıklardan 3'ünün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ancak bu sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanması talep edilen mütalaada, 7 sanığın ise beraatleri talep edilmişti.

Mütalaada firari 12 sanık hakkındaki yakalama emirlerinin devamına ve bu sanıklar hakkındaki dava dosyanın ayrılmasına karar verilmesi istenmişti.

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Son dakika haber! FETÖ'nün Pinhan Restoran davasında karar Son dakika haber! FETÖ'nün Pinhan Restoran davasında karar Son dakika haberleri: DOĞANLAR APARTMANI DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR KALİTELİ VE YETERLİ MALZEME KULLANILMAMIŞ Son dakika haberleri: DOĞANLAR APARTMANI DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR KALİTELİ VE YETERLİ MALZEME KULLANILMAMIŞ
Kaynak: AA

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