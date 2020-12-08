Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı
08.12.2020 11:17
Son dakika haberi: Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelikdüzenlenen iki ayrı operasyonda 1 ihraç doktor ile 1 ihraç öğretmen yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik
düzenlenen iki ayrı operasyonda 1 ihraç doktor ile 1 ihraç öğretmen yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Samsun'da mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki ayrı eve operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde saklandıkları tespit edilen ihraç doktor E.Ü. ile ihraç kadın öğretmen N.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
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