Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Son dakika... FETÖ\'nün \'mahrem öğretmen\' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Son Güncelleme: 12.01.2021 12:40

Son dakika gündem haberi... BALIKESİR merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem öğretmen' yapılanmasında yer aldıkları saptanan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararları üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ekipleri tarafından Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin, sorguları devam ediliyor.


Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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