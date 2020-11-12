Son Dakika | FETÖ'nün mahrem sorumlularının ankesörlü telefondan aradığı 4 kişi yakalandı
12.11.2020 17:28
Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin deşifresi için yapılan operasyonda, ankesörlü telefondan mahrem sorumlularca aranan 4 kişi yakalandı.
Afyonkarahisar'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin deşifresi için yapılan operasyonda, ankesörlü telefondan mahrem sorumlularca aranan 4 kişi yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin ve bu üyelerin mahrem sorumlularının deşifre edilmesine yönelik Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar'daki ankesörlü büfe telefonlarından mahrem sorumlular tarafından periyodik şekilde şifreli olarak arandıkları tespit edilen ve askeri okulla ilişikleri kesilen 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda B.S., M.E., Ö.F.Ö. ve H.B.D. isimli şüpheliler kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
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