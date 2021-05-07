Son dakika haberleri... FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliye sevk edildi - Son Dakika

İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 29 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün 06.30 sıralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle Asya Katılım Bankası'nı fonladığı tespit edilen 37 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, şüpheli hesap hareketleri ile örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunan, ikamet kayıtları İstanbul'da olan bulunan 37 kişiden 29'u gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Şüphelilerin örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri ayrıca 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için YSK'ya başvurmaya yönlendirdikleri tespit edildiği öğrenilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 29 kişi bugün Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.