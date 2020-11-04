FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü - Son Dakika

FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü

04.11.2020 13:15

- FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin dava, Yargıtay'ın 8 sanık yönünden kararı bozması nedeniyle yeniden görüldü.

- FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü

Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

İSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin dava, Yargıtay'ın 8 sanık yönünden kararı bozması nedeniyle yeniden görüldü.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 25 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması davasının 8 sanık yönünden kararı bozmasının ardından yeniden görülmesine başlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar şarkıcı Atilla Taş, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin ve Ünal Tanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Sanıklar ve avukatları duruşmadaki beyanlarında beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların ayda bir kez imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

"Masumum"

Kendisine verilen hapis cezalarının bozulduğunu belirten şarkıcı Atilla Taş, "'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan bir tweetim ile ilgili bir yargılama olacak. Onun dışında hakkımdaki bütün cezalar bozuldu. Mahkeme, Yargıtay'ın kararına uydu. Masumum" ifadelerini kullandı.

Davanın geçmişi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin görülen ve 25 sanığın yargılandığı dava 8 Mart 2018'de karara bağlanmıştı. Tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatine karar veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Bülent Ceyhan, Emre Soncan ve Said Sefa'nın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Mahkeme, sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun 'anayasayı ihlal' suçundan beraatine karar vermişti.

Sanık Atilla Taş'ı 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden mahkeme, sanık Murat Aksoy'u aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı ve iki sanık hakkında da imza şeklinde adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devam etmesine hükmetti. Heyet, sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise istinaf başvurularını 24 Ekim 2018'de karara bağlayarak, usul ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine ve 19 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamlayarak 6 Mart'ta kararını açıklamıştı. Kararda, tutuklu sanıklar Abdullah Kılıç, Hanım Büşra Erdal, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç ve Ufuk Şanlı'nın hakkındaki işlemlerin kanuna uygun yapıldığını kaydederek, hükümlerini onamıştı.

Sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Azmi Kalyoncu, Ali Akkuş ve Atilla Taş yönünden hükümlerinin bozulmasına karar veren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali Akkuş'un adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı doğrultusunda tutuklu sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar vermişti.

FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü
FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü
FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü
FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü
FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü

Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Medya, Dava, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden görüldü - Son Dakika


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