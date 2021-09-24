35 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara merkezli 19 ilde şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar kapsamında, 35 şüpheli gözaltına alındı. 'TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması'nda faaliyet gösteren 28 şüpheliye yönelik 14 ilde de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı, 13 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.