Son dakika! FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon hatları analizleri doğrultusunda, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 2'si örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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