Son dakika: FETÖ operasyonunda 17 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika: FETÖ operasyonunda 17 tutuklama

02.03.2022 09:42
Son dakika: FETÖ operasyonunda 17 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de FETÖ/PDY örgütü ile iltisaklı bulundukları tespit edilerek yakalanan 72 kişiden 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY örgütü ile iltisaklı bulundukları tespit edilerek yakalanan 72 kişiden 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat tarihinde yapılan ve 72 kişinin yakalandığı FETÖ operasyonunda şüpheliler, emniyet sorgularının sonrasında adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 51 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli savcılık makamınca, 2 şüpheli de emniyet sorgusu sonrasında serbest bırakıldı. - BALIKESİR

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ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: FETÖ operasyonunda 17 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: FETÖ operasyonunda 17 tutuklama - Son Dakika
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