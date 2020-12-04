Son dakika: FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı
04.12.2020 17:00
Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyonda örgüt üyeliği suçlaması ile iki kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken diğer şahıs ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR
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