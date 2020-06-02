Son dakika! FETÖ soruşturmasında 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 72 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan mensuplarının tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf asker, 118 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içerisinde oldukları tespit edilen 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 23'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 subay, 23 astsubay, 3 uzman çavuş ile 12 askeri öğrenci olmak üzere 24'ü muvazzaf asker 42 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.



Savcılıkça FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü yapılanması içerisindeki sivil yöneticileriyle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 20'si Jandarma Genel Komutanlığı, 34'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 14'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 1 albay, 3 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 27 astsubay, 31 uzman çavuş ve 2 sivil şüpheli olmak üzere 76 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.



Haklarında yakalama kararı verilen 118 şüpheliden 52'si İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 20'si İstanbul Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınırken, 46 şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Öte yandan İstanbul'da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan bin 639 şüpheli hakkında yapılan incelemede, tespit edilen bin 131'inin sivil yöneticileriyle iletişim kurmak için kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu telefon hatlarını kullandıkları öğrenildi. Örgüt mensuplarından sorumlu sivil şahıslar tarafından örgüt içi iletişim amacıyla kullanılan kamuya açık büfe, market gibi yerlerle kurulu telefon hatları incelenerek 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana yürütülen soruşturmalar neticesinde haklarında adli işlem uygulanmayan 3 bin 34 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden bin 604'ünün tutuklandığı, 667'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı, 345'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 32'sinin serbest bırakıldığı, 386'sının firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL