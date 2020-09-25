Son Dakika: FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlar etkin pişmanlıktan yararlandı - Son Dakika

Son Dakika: FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlar etkin pişmanlıktan yararlandı

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı.

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Açığa alınan 1 jandarma astsubay, 2 ihraç jandarma astsubay, 1 ihraç jandarma uzman çavuş, kamudan ihraç 3 öğretmen, 1 ihraç yardımcı doçent, 2 ihraç araştırma görevlisi ve 1 iltisaklı kurum öğretmeni olmak üzere 11 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Adliyede sorguları tamamlanan 11 kişi için adli kontrol tedbiri uygulandı.



Son Dakika

Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti

Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var

Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı