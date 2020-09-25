Son Dakika: FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlar etkin pişmanlıktan yararlandı - Son Dakika

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Açığa alınan 1 jandarma astsubay, 2 ihraç jandarma astsubay, 1 ihraç jandarma uzman çavuş, kamudan ihraç 3 öğretmen, 1 ihraç yardımcı doçent, 2 ihraç araştırma görevlisi ve 1 iltisaklı kurum öğretmeni olmak üzere 11 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Adliyede sorguları tamamlanan 11 kişi için adli kontrol tedbiri uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:58 - Kaynak: DHA
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