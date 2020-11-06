FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi yakalandı

06.11.2020 17:47
FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Malatya'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Malatya'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olan, Bylock programı kullanmak ve 'abilik' yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon yapıldı. İcra edilen operasyon sonucu şüpheli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor.

-İHA-

FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Malatya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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