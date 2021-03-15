Son dakika: FETÖ üyesi şahıs Malatya'da yakalandı - Son Dakika

Battalgazi ilçesinde gerçekleşen operasyonda daha önce KHK sivil memurluktan ihraç edildiği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheli şahsın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - MALATYA

Malatya 'da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak aranan 1 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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