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Son dakika haberi... FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

21.02.2022 17:29
Son dakika haberi... FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de İl Geneli FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda; 2 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan haklarında, 10 ay ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ise ekipler tarafından yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

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Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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