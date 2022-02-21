Son dakika haberi... FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de İl Geneli FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda; 2 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan haklarında, 10 ay ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ise ekipler tarafından yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)